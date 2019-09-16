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Россия отгрузила Турции все проданные С-400 

Lenta.ru 46 минут назад
Россия отгрузила Турции все проданные С-400
Фото: Отдел информационного обеспечения Балтийского региона / РИА Новости
Россия поставила в Турцию все предусмотренные в договоре компоненты систем противовоздушной обороны С-400, включая ракеты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
«По контракту с Турцией завершены поставки всей техники. Подготовка турецких специалистов будет продолжена», — приводит агентство слова одного из своих собеседников.
За день до этого министерство обороны Турции сообщило о завершении второго этапа перевозок: российские самолеты доставили компоненты ракетных комплексов на базу Мюртед неподалеку от Анкары, столицы страны.
Почему Турция отвернулась от США и подружилась с Россией
14 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия в вопросе поставок ЗРК С-400 продемонстрировала искренний подход.
22 июля глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что С-400 заработают в стране к началу 2020 года. Министр отметил, что российские системы противовоздушной обороны работают лучше, чем американские Patriot («Пэтриот»). Он подчеркнул, что С-400 предназначены для защиты страны от нападения с воздуха.
Поставки российских систем в Турцию начались в июле. США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты. В связи с этим сенат США запретил продавать Турции F-35. Дональд Трамп заявлял, что решение о введении дополнительных санкций пока не принято.
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Комментарии
Армия , Оружие , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Мевлют Чавушоглу , МИД , Сенат США , НАТО , Турция
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