В Казани пройдет саммит разведок стран СНГ 

В Казани 23 сентября пройдет ежегодное совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности. Об этом пишет «Татар-информ».
В работе форума примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Российскую делегацию возглавит глава СВР Сергей Нарышкин.
Также сообщается, что на мероприятие приглашены президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.