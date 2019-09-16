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В Казани пройдет саммит разведок стран СНГ 

Парламентская газета + ещё 2 55 минут назад
В Казани пройдет саммит разведок стран СНГ
Фото: РИА Новости
В Казани 23 сентября пройдет ежегодное совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности. Об этом пишет «Татар-информ».
В работе форума примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Российскую делегацию возглавит глава СВР Сергей Нарышкин.
Также сообщается, что на мероприятие приглашены президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.
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Армия , Рустам Минниханов , Сергей Лебедев , Сергей Нарышкин , Татар-Информ , Казань
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