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Самолет МС-21 совершил первый международный полет 

ТК «Звезда» + ещё 21 2 часа назад
МС-21 совершил первый международный полет
Фото: ТК «Звезда»
Разрабатываемый самолет МС-21-300 имеет вместимость от 163 до 211 пассажиров, в настоящее время он находится на стадии сертификационных испытаний.
Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский — Стамбул. Воздушное судно прибыло в аэропорт Ататюрк для участия в фестивале «Технофест» в 13.26 по местному времени.
После приземления на ВПП турецкого аэродрома, самолет заехал на стоянку воздушных судов. Там его встретили представители российской делегации, сотрудники ОАК, корпорации «Иркут», а также представители прессы.
Командир самолета Василий Севастьянов рассказал ТАСС, что перелет прошел хорошо, замечаний «никаких по самолету нет».
Разрабатываемый самолет МС-21-300 имеет вместимость от 163 до 211 пассажиров, в настоящее время он находится на стадии сертификационных испытаний. Сертификация в России намечена на 2020 год, позднее сертификат собираются валидировать для европейского рынка. Сейчас летные испытания проходят три воздушных судна, в течение этого года к ним присоединится еще один самолет.
Планируется, что поставки самолета МС-21 начнутся во второй половине 2021 года (на данный момент крупнейшим заказчиком является «Аэрофлот», он заключил твердый контракт на поставку 50 машин).
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Комментарии
Армия , Войска , Аэрофлот , Иркут , ОАК , ИТАР-ТАСС , Жуковский , Стамбул
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