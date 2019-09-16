ВДВ получили новейшие системы десантирования техники

ВДВ получили новейшие системы для десантирования техники

Производитель парашютных систем МКПК "Универсал" начал поставки в ВДВ оборудования для десантирования боевых машин десанта БМД-4М.

Речь идет о ПБС-950-У, сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех" . Как отмечают разработчики, всего было проведено 70 испытательных сбросов боевой техники. Однако главный тест — это полноценные учения, которые пройдут в ближайшие дни. Всего "Универсал" передаст Воздушно-десантным войсках России 30 десантных систем.

ПБС-950-У — предназначен для высадки БМД-4М из военно-транспортных самолетов Ил-76. Она позволяет десантировать боевые машины на скорости до 380 километров в час и с высоты до 1500 метров.

Вес БМД-4М составляет всего 13 тонн. Машину максимально облегчили для того, чтобы высаживать с парашютами. Впрочем, небольшая масса никак не сказалась на огневой мощи БМД. Она вооружена 100-миллиметровой пушкой-пусковой установкой, которая стреляет осколочно-фугасными снарядами и управляемыми противотанковыми ракетами. Дополнительно вооружение — 30-миллиметровой автоматическое орудие.