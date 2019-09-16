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ВДВ получили новейшие системы для десантирования техники 

Вести.Ru + ещё 2 35 минут назад
ВДВ получили новейшие системы десантирования техники
Фото: мультимедиа.минобороны.рф
Производитель парашютных систем МКПК "Универсал" начал поставки в ВДВ оборудования для десантирования боевых машин десанта БМД-4М.
Речь идет о ПБС-950-У, сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех". Как отмечают разработчики, всего было проведено 70 испытательных сбросов боевой техники. Однако главный тест — это полноценные учения, которые пройдут в ближайшие дни. Всего "Универсал" передаст Воздушно-десантным войсках России 30 десантных систем.
ПБС-950-У — предназначен для высадки БМД-4М из военно-транспортных самолетов Ил-76. Она позволяет десантировать боевые машины на скорости до 380 километров в час и с высоты до 1500 метров.
Вес БМД-4М составляет всего 13 тонн. Машину максимально облегчили для того, чтобы высаживать с парашютами. Впрочем, небольшая масса никак не сказалась на огневой мощи БМД. Она вооружена 100-миллиметровой пушкой-пусковой установкой, которая стреляет осколочно-фугасными снарядами и управляемыми противотанковыми ракетами. Дополнительно вооружение — 30-миллиметровой автоматическое орудие.
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Комментарии
Армия , Оружие , Ростех
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