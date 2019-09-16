Американский разведчик взлетит под Москвой

Самолет OC-135B ВВС США совершит наблюдательный полет над территорией России с 16 по 21 сентября. Об этом сообщает газета «Красная Звезда» со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Отмечается, что полет состоится в рамках Договора по открытому небу (ДОН). Известно, что самолет стартует с подмосковного аэродрома в Кубинке. При этом подчеркивается, что российские специалисты на его борту будут контролировать все договоренности.

При этом со своей стороны Россия с 16 по 20 сентября совершит наблюдательные полеты над территорией Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Португалии на самолетах Ан-30Б и Ту-154МЛК-1.

В августе 2018 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, в котором, среди прочего, есть пункт о заморозке выполнения ДОН с Россией, пока та, как утверждается в документе, не вернется к его соблюдению. Позже в Госдепартаменте заявили, что Вашингтон не приостанавливает свое участие в договоре и намерен и далее выполнять соглашение.

Договор по открытому небу — международное соглашение 1992 года. Он дает возможность подписавшим договор странам-участникам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая тем самым за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.