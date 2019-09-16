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Российская подлодка запустила крылатую ракету в Тихом океане. Видео 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Российская подлодка запустила ракету в Тихом океане
Фото: ТАСС
Атомная подводная лодка Тихоокеанского флота «Омск» осуществила стрельбы крылатой ракетой. Видео проведённой операции обнародовало Министерство обороны России, сообщают «Известия».
В ходе учений была запущена ракета «Гранит», она успешно поразила цель в виде корабля условного противника на расстоянии 350 километров, уточняет РЕН ТВ. В отработке боевой задачи приняли участие вспомогательные суда Приморской флотилии сил Тихоокеанского флота.
Ранее в том же квадрате ракетный крейсер «Варяг» и катерная ударная группа успешно осуществили пуски крылатых ракет «Вулкан» и «Москит».
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Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , газета "Известия" , РЕН ТВ
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