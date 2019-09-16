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Россия разместила С-400 в Арктике 

BFM.RU + ещё 8 43 минуты назад
Россия разместила С-400 в Арктике
Фото: РИА Новости
Российские военные разместили в Арктике новые системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф». Они дислоцированы на архипелаге Новая Земля, сообщает «Интерфакс».
«Зенитный ракетный полк противовоздушной обороны полностью перевооружён на новые комплексы ПВО С-400», — говорится в сообщении Северного флота.
Личный состав полка уже прошел переобучение на новые системы и подготовлен к заступлению на боевое дежурство. Ранее здесь стояли системы ПВО С-300.
Военные отмечают, что с переходом на новые системы ПВО значительно увеличивается зона контролируемого воздушного пространства в Арктике.
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Армия , Войска , Оружие , Интерфакс
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