Россия разместила С-400 в Арктике

Российские военные разместили в Арктике новые системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф». Они дислоцированы на архипелаге Новая Земля, сообщает «Интерфакс».

«Зенитный ракетный полк противовоздушной обороны полностью перевооружён на новые комплексы ПВО С-400», — говорится в сообщении Северного флота.

Личный состав полка уже прошел переобучение на новые системы и подготовлен к заступлению на боевое дежурство. Ранее здесь стояли системы ПВО С-300.

Военные отмечают, что с переходом на новые системы ПВО значительно увеличивается зона контролируемого воздушного пространства в Арктике.