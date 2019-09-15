Киев потратит миллиарды долларов на оборону

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Правительство Украины заложило на 2020 год в бюджет на оборону около $10 млрд 

ТАСС + ещё 4 31 минуту назад
Сферы безопасности и обороны являются приоритетными для правительства Украины, поэтому на их развитие в проекте бюджета на следующий год выделено более 245 млрд гривен (около $10 млрд). Об этом на пресс-конференции в воскресенье сообщила министр финансов страны Оксана Маркарова.
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"У нас увеличиваются и расходы на оплату труда, и на денежное обеспечение. Увеличение на безопасность и оборону, безусловно, в приоритете. Мы планируем выделить 245 800 000 000 на разных распорядителей, которые вовлечены в безопасность и оборону", — цитирует Макарову агентство УНН.
По ее словам, не все эти средства будут распределены по конкретным распорядителям, так как в программе бюджета появилась новая статья относительно средств, которые должны быть распределены Советом национальной безопасности и обороны Украины.
Ранее в воскресенье кабинет министров принял проект бюджета на 2020 год и намерен до конца дня подать его в Верховную раду.
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Армия , Видео , В мире , Войска , Украина
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