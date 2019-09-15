Названы возможные цели судна ВМС США в Чёрном море

Черноморский флот России ведет постоянное наблюдение за судном Yuma Военно-морских сил США . Американское судно зашло в акваторию Чёрного моря около 17:30 мск в субботу, 14 сентября.

«Черноморский флот взял на сопровождение быстроходное военно-транспортное судно Yuma ВМС США, зашедшее около 17:30 мск 14 сентября в акваторию Чёрного моря», — сообщает РИА Новости, цитируя информацию Национального центра управления обороной России.

Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в эфире НСН напомнил о военных интересах США на черноморских берегах.

«Когда «иностранец» заходит в иностранные воды за тысячи километров от собственного государства, перед ним перво-наперво стоит задача ведения разведки. Раз это транспортное судно, оно доставляет грузы и забирает их, например из Очакова, где американцы оборудовали базу, и Одессы. Больше ничего такое судно делать не может», — заявил экс-начальник штаба Черноморского флота ВМФ.

Пётр Святашов также отметил задачи, которые стоят перед российскими моряками, взявшими на сопровождение военно-транспортное судно Yuma ВМС США.

«Наш корабль наблюдает за маневрированием и действиями иностранного судна — вплоть до того, выбрасывает ли он мусор или средства для разведки. Все это фиксируется на средства наблюдения. После завершения наблюдения, как правило, составляется отчет о действиях иностранного судна: как оно маневрировало, на каких скоростях, приближалось к нашим территориальным водам или нет, на какое удаление. Задача нашего корабля наблюдения — не только фиксация действий судна ВМС США, а, если оно приблизится к нашим водам, не допустить его проникновения», — отметил вице-адмирал.