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Названы возможные цели судна ВМС США в Чёрном море 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Черноморский флот России ведет постоянное наблюдение за судном Yuma Военно-морских сил США. Американское судно зашло в акваторию Чёрного моря около 17:30 мск в субботу, 14 сентября.
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«Черноморский флот взял на сопровождение быстроходное военно-транспортное судно Yuma ВМС США, зашедшее около 17:30 мск 14 сентября в акваторию Чёрного моря», — сообщает РИА Новости, цитируя информацию Национального центра управления обороной России.
Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в эфире НСН напомнил о военных интересах США на черноморских берегах.
«Когда «иностранец» заходит в иностранные воды за тысячи километров от собственного государства, перед ним перво-наперво стоит задача ведения разведки. Раз это транспортное судно, оно доставляет грузы и забирает их, например из Очакова, где американцы оборудовали базу, и Одессы. Больше ничего такое судно делать не может», — заявил экс-начальник штаба Черноморского флота ВМФ.
Пётр Святашов также отметил задачи, которые стоят перед российскими моряками, взявшими на сопровождение военно-транспортное судно Yuma ВМС США.
«Наш корабль наблюдает за маневрированием и действиями иностранного судна — вплоть до того, выбрасывает ли он мусор или средства для разведки. Все это фиксируется на средства наблюдения. После завершения наблюдения, как правило, составляется отчет о действиях иностранного судна: как оно маневрировало, на каких скоростях, приближалось к нашим территориальным водам или нет, на какое удаление. Задача нашего корабля наблюдения — не только фиксация действий судна ВМС США, а, если оно приблизится к нашим водам, не допустить его проникновения», — отметил вице-адмирал.
Ранее бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов назвал бесполезной акцией заход украинского судна в российские воды во время августовских учений ВМФ РФ в Чёрном море.
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Армия , Видео , Войска , Петр Святашов , Игорь Касатонов , НЦУО РФ , РИА Новости , США
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