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Россия пригрозила ответом в случае развертывания США средств доставки ракет 

РИА Новости + ещё 3 31 минуту назад
РФ ответит на развертывание средств доставки ракет
Фото: РИА Новости
Москва готова асимметрично ответить в случае развертывания США и НАТО новых средств доставки ракет средней и меньшей дальности, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
"Надо, чтобы США, другие страны НАТО объявили о принятии одностороннего моратория на развертывание в зоне своей ответственности новых средств средней и меньшей дальности, которые ускоренно создаются американцами после завершения действия ДРСМД", — сказал он.
В эфире телеканала НТВ Рябков напомнил, что такой мораторий был объявлен со стороны России президентом Владимиром Путиным.
"Мы ждем ответного шага с той стороны. А если не дождемся, то тогда в случае появления таких средств на земле в том или ином регионе мира, мы будем вынуждены отвечать зеркально, а может быть, и асимметрично", — добавил Рябков.
Дипломат подчеркнул, что Россия будет действовать так, чтобы у США не возникало иллюзии безопасности и защищенности, когда они создают новую угрозу, а сами остаются "при своих".
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Комментарии1
Армия , Оружие , Политика , США , Сергей Рябков , Владимир Путин , МИД , НАТО , НТВ , Москва
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