РФ ответит на развертывание средств доставки ракет

Россия пригрозила ответом в случае развертывания США средств доставки ракет

"Надо, чтобы США, другие страны НАТО объявили о принятии одностороннего моратория на развертывание в зоне своей ответственности новых средств средней и меньшей дальности, которые ускоренно создаются американцами после завершения действия ДРСМД", — сказал он.

В эфире телеканала НТВ Рябков напомнил, что такой мораторий был объявлен со стороны России президентом Владимиром Путиным

"Мы ждем ответного шага с той стороны. А если не дождемся, то тогда в случае появления таких средств на земле в том или ином регионе мира, мы будем вынуждены отвечать зеркально, а может быть, и асимметрично", — добавил Рябков.

Дипломат подчеркнул, что Россия будет действовать так, чтобы у США не возникало иллюзии безопасности и защищенности, когда они создают новую угрозу, а сами остаются "при своих".