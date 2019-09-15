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Проработаны варианты исполнения нового российского авианосца 

RT на русском 28 минут назад
Проработаны варианты нового авианосца РФ
Фото: РИА Новости
Замминистра промышленности и торговли России Олег Рязанцев в эфире телеканала «Звезда» сообщил, что Минобороны совместно с военно-промышленными предприятиями проработали варианты проектирования нового авианосца в атомном и неатомном исполнении.
«Министерством обороны вместе с промышленностью проработаны различные концептуальные варианты, как должен выглядеть этот корабль», — приводит Интерфакс его слова.
Он отметил, что есть различные сценарии выполнения авианосца — в атомном и неатомном исполнении.
Рязанцев также отметил, что проект по созданию нового авианосца потребует больших средств.
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Армия , Оружие , Олег Рязанцев , Министерство обороны , ТК "Звезда" , Интерфакс
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