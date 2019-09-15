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Россия поставила Турции вторую батарею С-400 

Рамблер 7 минут назад
В Турции завершен второй этап поставок российских комплексов С-400. Об этом заявили в министерстве обороны страны.
«Сегодня на авиабазе Мюртед завершилась передача элементов второй батареи C-400, начавшаяся 27 августа 2019 года», — сказано в сообщении турецкого военного ведомства.
Отмечается. что продолжаются работы по развертыванию системы и обучению персонала. С-400 планируется ввести в эксплуатацию в апреле 2020 года.
В 2017 году Россия и Турция подписали контракт о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400. Соглашение стоимостью 2,5 млрд долларов, вызвало резкую критику в Вашингтоне. Белый дом в отместку отказался продавать Анкаре истребители F-35.
Армия , Видео , Оружие , Министерство обороны , Турция
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