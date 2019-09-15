Россия поставила Турции вторую батарею С-400

Турции завершен второй этап поставок российских комплексов С-400. Об этом заявили в министерстве обороны страны.

«Сегодня на авиабазе Мюртед завершилась передача элементов второй батареи C-400, начавшаяся 27 августа 2019 года», — сказано в сообщении турецкого военного ведомства.

Отмечается. что продолжаются работы по развертыванию системы и обучению персонала. С-400 планируется ввести в эксплуатацию в апреле 2020 года.

В 2017 году Россия и Турция подписали контракт о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400. Соглашение стоимостью 2,5 млрд долларов, вызвало резкую критику в Вашингтоне. Белый дом в отместку отказался продавать Анкаре истребители F-35.