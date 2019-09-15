Черноморский флот взял на сопровождение корабль ВМС США 

В субботу в Чёрное море зашел военно-транспортный корабль Yuma ВМС США, черноморский флот взял его на сопровождение. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России, передаёт ТАСС.
«Черноморский флот взял на сопровождение быстроходное военно-транспортное судно Yuma ВМС США, зашедшее около 17:30 мск 14 сентября 2019 года в акваторию Черного моря», — указывается в сообщении центра.
Российские военные указывают, что дежурные силы и средства флота осуществляют «непрерывное слежение за американским судном».
Как сообщалось ранее, 30 июня силы Черноморского флота следили за эсминцем управляемого ракетного оружия ВМС США Carney, а 8 августа — за эсминцем Porter ВМС США. В Минобороны России отмечали, что в соответствии с положениями международной конвенции Монтрё, время пребывания американских военных кораблей в Чёрном море не должно превышать 21 день.