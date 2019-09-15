В Минобороны рассказали о задачах учений «Центр-2019»

Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) "Центр-2019" послужат развитию военного сотрудничества и укреплению взаимодействия между Россией и странами-союзниками, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров на церемонии открытия маневров.

"Особенностью данного учения, безусловно, является масштаб его проведения. Здесь в едином строю стоят военнослужащие Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана… Результатом нашего сотрудничества является демонстрация готовности противостоять современным вызовам и угрозам международного терроризма, а также обеспечение стабильности и мира в Центрально-Азиатском регионе. Безусловно, данное учение послужит развитию военного сотрудничества и укреплению взаимодействия между нашими странами", — заявил Евкуров в приветственном слове.

В свою очередь командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин отметил, что совместные действия в ходе учений позволят систематизировать накопленный опыт, найти оптимальные формы применения войск.

"В совокупности это дает возможность нашим вооруженным силам активно развиваться. Практика показывает, что надежная защита от любых военных угроз может быть гарантирована при наличии отлаженной системы взаимодействия между нашими воинскими формированиями, которая позволяет оперативно и в кратчайшие сроки развернуть группировки войск в случае возникновения кризисных ситуаций на любом угрожаемом направлении", — сказал Лапин.

По данным Минобороны РФ, в учениях "Центр-2019" примут участие почти 130 тысяч человек, более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов. Маневры пройдут с 16 по 21 сентября. Некоторые эпизоды учений будут проведены "по отдельным планам" на полигонах зарубежных стран, например, на территории стран Организации Договора о коллективной безопасности.

Планируется, что в главных российских военных маневрах этого года примут участие воинские контингенты КНР, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Индии, Таджикистана и Узбекистана.