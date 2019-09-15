Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские военные доставили еду и одежду в село провинции Алеппо 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Российские военные доставили еду и одежду в Алеппо
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Российские военные из Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили более 3 тонн продовольствия и одежды в село Маарет-умм-Хауш в северной провинции Алеппо, сообщил журналистам представитель ЦПВС Денис Шатайло.
"Этот населенный пункт в 30 километрах к северу от города Алеппо сильно пострадал в ходе боевых действий, он находится в пятой (последней, самой северной — прим. ТАСС) зоне деэскалации. Мы привезли сюда 500 продовольственных наборов и 500 комплектов одежды, общим весом более трех тонн. В каждый набор входят мука, рис, сахар, чай и сгущенное молоко", — сказал Шатайло.
По данным местных властей, в Маарет-умм-Хауш проживают 3,5 тысячи человек, до войны их основным занятием было сельское хозяйство. В настоящее время в селе не восстановлено водоснабжение, люди практически лишены возможности прокормить семьи. Кроме того, жители не могут оперативно получать медицинскую помощь, поскольку в ближайших окрестностях нет ни одной больницы.
"Офицеры ЦПВС пообещали в ближайшее время провести еще одну акцию в этом районе с привлечением военных медиков", — отметил представитель центра.
Согласно опубликованной 14 сентября информации ЦПВС, за 3,5 года его существования проведено свыше 2,2 тысячи гуманитарных акций, сирийским гражданам доставлено почти 3,6 тонны продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости. Российские военные медики оказали помощь более чем 106 тысячам жителей Сирии.
YouTube покоряет малобюджетная версия фильма о Гарри Поттере
Последние новости
Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке Феминистский скандал: постпред США в ООН выгнала Россию "под настроение" Феминистский скандал: постпред США в ООН выгнала Россию "под настроение" Греф призвал готовиться к самым печальным сценариям Греф призвал готовиться к самым печальным сценариям
Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , ИТАР-ТАСС , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев решил «упростить жизнь» жителям Донбасса
Киев решил «упростить жизнь» жителям Донбасса32
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ103
Скоро здесь может начаться третья мировая
Скоро здесь может начаться третья мировая81
Удар в сердце: Саудовская Аравия лишилась половины нефти
Удар в сердце: Саудовская Аравия лишилась половины нефти376
«Мне не хотелось, чтобы меня жалели»
«Мне не хотелось, чтобы меня жалели»6
Видео
Украина нашла «лучший ответ» России
01:00
Украина нашла «лучший ответ» России
В мире Конфликты
Новый проект Киева угрожает России
01:00
Новый проект Киева угрожает России
В мире Украина
Обнародованы причины смертельной болезни Заворотнюк
01:38
Обнародованы причины смертельной болезни Заворотнюк
Шоу-бизнес
Из-за бегства «шпиона» Смоленкова полетели головы
01:17
Из-за бегства «шпиона» Смоленкова полетели головы
Политика В мире
«Вне трэша»: Волочкова показала танец для свадьбы Собчак
01:10
«Вне трэша»: Волочкова показала танец для свадьбы Собчак
Шоу-бизнес
Удар в сердце: Саудовская Аравия лишилась половины нефти
02:59
Удар в сердце: Саудовская Аравия лишилась половины нефти
Ближний Восток В мире
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
00:36
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Шоу-бизнес
Глава МИД Украины выступил против минских соглашений
01:19
Глава МИД Украины выступил против минских соглашений
В мире Украина
Раскрыты подробности лечения Заворотнюк
01:38
Раскрыты подробности лечения Заворотнюк
Шоу-бизнес
Дочь Кобзона рассказала, как он умирал
01:55
Дочь Кобзона рассказала, как он умирал
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение