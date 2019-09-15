Российские военные доставили еду и одежду в Алеппо

Российские военные доставили еду и одежду в село провинции Алеппо

Российские военные из Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили более 3 тонн продовольствия и одежды в село Маарет-умм-Хауш в северной провинции Алеппо, сообщил журналистам представитель ЦПВС Денис Шатайло.

"Этот населенный пункт в 30 километрах к северу от города Алеппо сильно пострадал в ходе боевых действий, он находится в пятой (последней, самой северной — прим. ТАСС) зоне деэскалации. Мы привезли сюда 500 продовольственных наборов и 500 комплектов одежды, общим весом более трех тонн. В каждый набор входят мука, рис, сахар, чай и сгущенное молоко", — сказал Шатайло.

По данным местных властей, в Маарет-умм-Хауш проживают 3,5 тысячи человек, до войны их основным занятием было сельское хозяйство. В настоящее время в селе не восстановлено водоснабжение, люди практически лишены возможности прокормить семьи. Кроме того, жители не могут оперативно получать медицинскую помощь, поскольку в ближайших окрестностях нет ни одной больницы.

"Офицеры ЦПВС пообещали в ближайшее время провести еще одну акцию в этом районе с привлечением военных медиков", — отметил представитель центра.

Согласно опубликованной 14 сентября информации ЦПВС, за 3,5 года его существования проведено свыше 2,2 тысячи гуманитарных акций, сирийским гражданам доставлено почти 3,6 тонны продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости. Российские военные медики оказали помощь более чем 106 тысячам жителей Сирии.