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На западе Украины стартовали совместные с НАТО учения 

ТК «Звезда» 2 часа назад
На Украине стартовали совместные с НАТО учения
Фото: ТРК Звезда
В маневрах примут участие свыше 3,5 тысяч военнослужащих альянса.
На Украине стартовали международные учения НАТО «Быстрый трезубец». Военнослужащие Североатлантического альянса и ВСУ проведут занятия на полигоне в районе Львова.
В них примут участие более 3,5 тысяч военнослужащих из 14 стран альянса и партнеров блока. Со стороны Украины также будет задействована одна из бригад оперативного командования «Запад», которая была сформирована в Донбассе.
Официально сообщается, что военным предстоит отразить «вооруженную агрессию в условиях гибридной войны».
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Армия , В мире , Украина , НАТО
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