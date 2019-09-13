На Украине стартовали совместные с НАТО учения

На западе Украины стартовали совместные с НАТО учения

В маневрах примут участие свыше 3,5 тысяч военнослужащих альянса.

На Украине стартовали международные учения НАТО «Быстрый трезубец». Военнослужащие Североатлантического альянса и ВСУ проведут занятия на полигоне в районе Львова.

В них примут участие более 3,5 тысяч военнослужащих из 14 стран альянса и партнеров блока. Со стороны Украины также будет задействована одна из бригад оперативного командования «Запад», которая была сформирована в Донбассе.

Официально сообщается, что военным предстоит отразить «вооруженную агрессию в условиях гибридной войны».