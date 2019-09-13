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Лавров заявил, что война в Сирии закончилась 

ТАСС + ещё 1 50 минут назад
Ситуация в Сирии возвращается в мирное русло, на территории республики сохраняются лишь отдельные очаги напряженности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Труд".
"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, неподконтрольных правительству Сирии, например Идлиб и восточный берег реки Евфрат", — подчеркнул министр.
По его словам, в этих условиях на первый план выходят задачи "оказания комплексного гуманитарного содействия Сирии и продвижения политического процесса по урегулированию кризиса для достижения надежной и долгосрочной стабилизации в этой стране, а также в Ближневосточном регионе в целом".
"Считаем, что формирование и запуск комитета, призванного разработать конституционную реформу, станет важным этапом в продвижении политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН. По сути, его созыв даст возможность сирийским сторонам — правительству и оппозиции — впервые начать прямой диалог о будущем своей страны", — отметил Лавров.
Министр обратил внимание, что в Москве "придают большое значение поддержанию регулярных контактов с сирийскими сторонами, в том числе с оппозицией", а также призывают к обеспечению максимально широкой представленности в политическом процессе всех групп сирийского общества.
"Исходим из того, что оппозиция играет важную роль: участвует в межсирийских контактах в Женеве, международных встречах по Сирии в астанинском формате (ее военное крыло), — указал Лавров. — Ее представители также должны войти в состав формируемого конституционного комитета. Поэтому полагаем, что оппозиционеры могут и должны внести свой конструктивный вклад в процесс комплексного политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН".
"В целом же Россия выступает за восстановление суверенной, территориально целостной Сирии, скорейшее преодоление последствий разгула терроризма, возвращение всех сирийцев на родину, а самой страны в "арабскую семью", что станет залогом обеспечения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке", — добавил глава дипведомства.
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Комментарии2
Армия , Ближний Восток , Видео , В мире , Войска , война, Сирия , Сергей Лавров , МИД , Совбез ООН , ООН , Конституционный комитет Госдумы , Газета "Труд" , Сирия
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