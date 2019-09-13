Лавров заявил, что война в Сирии закончилась

"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, неподконтрольных правительству Сирии, например Идлиб и восточный берег реки Евфрат", — подчеркнул министр.

По его словам, в этих условиях на первый план выходят задачи "оказания комплексного гуманитарного содействия Сирии и продвижения политического процесса по урегулированию кризиса для достижения надежной и долгосрочной стабилизации в этой стране, а также в Ближневосточном регионе в целом".

"Считаем, что формирование и запуск комитета, призванного разработать конституционную реформу, станет важным этапом в продвижении политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН. По сути, его созыв даст возможность сирийским сторонам — правительству и оппозиции — впервые начать прямой диалог о будущем своей страны", — отметил Лавров.

Министр обратил внимание, что в Москве "придают большое значение поддержанию регулярных контактов с сирийскими сторонами, в том числе с оппозицией", а также призывают к обеспечению максимально широкой представленности в политическом процессе всех групп сирийского общества.

"Исходим из того, что оппозиция играет важную роль: участвует в межсирийских контактах в Женеве, международных встречах по Сирии в астанинском формате (ее военное крыло), — указал Лавров. — Ее представители также должны войти в состав формируемого конституционного комитета. Поэтому полагаем, что оппозиционеры могут и должны внести свой конструктивный вклад в процесс комплексного политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН".

"В целом же Россия выступает за восстановление суверенной, территориально целостной Сирии, скорейшее преодоление последствий разгула терроризма, возвращение всех сирийцев на родину, а самой страны в "арабскую семью", что станет залогом обеспечения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке", — добавил глава дипведомства.