Констатировано поражение США в Афганистане

США пора признать, что они проиграли войну в Афганистане . Об этом написал в своей статье на Foreign Affairs профессор Стивен Уолт из Гарвардского университета , занимающийся международными отношениями.

Эксперт в своем материале отмечает, что за 18 лет войны были потеряны тысячи жизней и растрачены миллиарды долларов.

«Мы сколько угодно можем говорить о мирных условиях, остатках сил, последствиях для предстоящих выборов в Афганистане и так далее, но суровая реальность такова: США проиграли войну в Афганистане», — пишет Уолт.

По его словам, любые обсуждения последних месяцев — не что иное, как «фиговый лист, придуманный, чтобы прикрыть крупный стратегический провал». Профессор отмечает, что поражение в Афганистане — не военное, а скорее политическое, и связано с тем, что «пришельцы» никогда не будут решать судьбу страны.

Уолт считает, что план США превратить Афганистан в современную демократичную страну с самого начало имел множество изъянов и мало шансов. В частности, это связано с историей и традициями страны, ее расположением, бедностью и коррупцией.

Профессор указывает, что невозможно заканчивать все войны победой, поэтому такой великой нации, как американцы, следует просто сделать выводы из этой ошибки.

Американская сторона в последние месяцы вела переговоры о прекращении огня и выводе иностранных войск из Афганистана. В начале сентября стало известно, что проект соглашения США и талибов подразумевал вывод американских войск из Афганистана в течение 135 дней после подписания документа.