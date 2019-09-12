В России испытывают радиофотонный 3D-радар

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ, в отличие от традиционных радиолокационных станций радиофотонные радары при обработке сигнала используют не СВЧ-электронику, а оптические устройства. Главное преимущество новой разработки в том, что она позволяет составить трёхмерный портрет объекта и определить его тип. Уже через несколько лет радиофотонные локаторы будут устанавливать на перспективных истребителях и других системах вооружений.

Первый прототип радара на дискретных радиофотонных элементах уже создан и проходит испытания. Он работает с использованием оптического тракта обработки сигнала со сверхширокой полосой пропускания и это позволяет получить целый ряд преимуществ. Во-первых, габариты таких радаров намного меньше существующих. Во-вторых, они надежнее и более устойчивы к электромагнитным излучениям.

Кроме того, у перспективных локаторов повышена разрешающая способность и помехозащищённость. Новые технологии радиолокации, скорее всего, будут использоваться при создании истребителя шестого поколения. Однако в ближайшие годы все традиционные локаторы не будут заменены на фотонные, так как возможности современных радиолокационных станций на базе СВЧ-трактов ещё не исчерпаны.