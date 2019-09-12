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Объяснено разоружение добровольческих батальонов в Донбассе 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Объяснено разоружение добровольческих батальонов в Донбассе
Фото: Reuters
Разоружение трех добровольческих батальонов Украины связано со скорой встречей в «Нормандском формате», к которой сейчас активно готовится Киев. Об этом сообщает «Страна.ua».
Издание пишет, что, согласно Минским соглашениям, сторонам конфликта в Донбассе необходимо вывести свои воинские формирования, под которыми Украина понимает сепаратистов и россиян, а Россия — украинские добровольческие батальоны. «Батальоны считаются в Москве, ДНР и ЛНР (самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках — прим. „Ленты.ру“) одним из основных факторов, который перевел войну в кровавую и затяжную. И показательное их разоружение может добавить очков [президенту Украины Владимиру] Зеленскому при подготовке встречи с [президентом России Владимиром] Путиным в рамках нормандской четверки», — отмечается в материале.
Источник «Страна.ua» в Службе безопасности Украины (СБУ) заявил, что разоружение трех добровольческих батальонов Украины является показательным мероприятием. По его словам, бойцы передали правоохранительным органам лишь половину имеющегося у них оружия.
«Не вывезли пушки и минометы, а также боеприпасы к ним, которыми обзавелись за годы войны батальоны, по простой причине — это слишком габаритное оружие и их бы просто не выпустили с ними с Донбасса. Также оставили на базах гранаты и взрывчатку», — добавил собеседник издания.
О разоружении трех добровольческих батальонов Украины стало известно ранее 12 сентября. Нацполиция страны сообщила, что в передаче оружия участвовали военнослужащие батальонов имени Шейха Мансура, ОУН (организация запрещена в России) и 8-го батальона Украинской добровольческой армии.
В конце августа сообщалось, что встреча лидеров стран-участниц «Нормандской четверки» может состояться до конца 2019 года.
«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.
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Комментарии
Армия , Конфликты , Украина , СБУ , МВД , Lenta.ru , Киев , Москва
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