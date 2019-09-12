Объяснено разоружение добровольческих батальонов в Донбассе

Разоружение трех добровольческих батальонов Украины связано со скорой встречей в «Нормандском формате», к которой сейчас активно готовится Киев . Об этом сообщает «Страна.ua».

Издание пишет, что, согласно Минским соглашениям, сторонам конфликта в Донбассе необходимо вывести свои воинские формирования, под которыми Украина понимает сепаратистов и россиян, а Россия — украинские добровольческие батальоны. «Батальоны считаются в Москве , ДНР и ЛНР (самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках — прим. „Ленты.ру“) одним из основных факторов, который перевел войну в кровавую и затяжную. И показательное их разоружение может добавить очков [президенту Украины Владимиру] Зеленскому при подготовке встречи с [президентом России Владимиром] Путиным в рамках нормандской четверки», — отмечается в материале.

«Не вывезли пушки и минометы, а также боеприпасы к ним, которыми обзавелись за годы войны батальоны, по простой причине — это слишком габаритное оружие и их бы просто не выпустили с ними с Донбасса. Также оставили на базах гранаты и взрывчатку», — добавил собеседник издания.

О разоружении трех добровольческих батальонов Украины стало известно ранее 12 сентября. Нацполиция страны сообщила, что в передаче оружия участвовали военнослужащие батальонов имени Шейха Мансура, ОУН (организация запрещена в России) и 8-го батальона Украинской добровольческой армии.

В конце августа сообщалось, что встреча лидеров стран-участниц «Нормандской четверки» может состояться до конца 2019 года.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.