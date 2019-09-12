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В Восточной Гуте обнаружили бывший штаб боевиков и тюрьму 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
В Восточной Гуте нашли бывший штаб боевиков и тюрьму
Фото: Reuters
Военнослужащие военной полиции РФ в Сирии обнаружили в Восточной Гуте покинутое подвальное помещение, в котором боевики на протяжении почти пяти лет содержали полевой штаб и тюрьму.
Подвал одного из типовых шестиэтажных домов, которыми застроен район Айн-Терма в 7 км к востоку от центра Дамаска, использовался как кабинет главаря местного отряда банды. Здесь же располагалась библиотека, где наряду с религиозной литературой были экстремистские материалы; тут же находились комната для полевых командиров, кухня, душевая и несколько камер размерами метр на полтора. По данным местных властей, через эту тюрьму прошло большинство взрослого мужского населения Айн-Термы. Боевики морили узников голодом и принуждали вступать в группировку. В ближайшее время сирийские военные планируют уничтожить этот объект.
Вооруженная суннитская группировка "Фейлак ар-Рахман" (переводится как "Легион Господа" — ред., запрещена в РФ) возникла в конце 2013 года, она относится к так называемой "умеренной" оппозиции. Почти пять лет — с 2013 года и до освобождения Восточной Гуты правительственными войсками при поддержке ВКС России — в Айн-Терме находилось около 5 тысяч боевиков данной группировки. Этот район менее чем в 7 км к востоку от центра Дамаска, а также соседние Джобар, Хазза, Кафр-Батна, Джисрейн и Афтрис, был одним из оплотов "Фейлак ар-Рахман". В конце марта 2018 года не пожелавшие сложить оружие мятежники и члены их семей переместились по гуманитарному коридору в провинцию Идлиб на севере Сирии.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Дамаск , Сирия
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