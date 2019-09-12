Путин дал указание Минобороны создать при всех флотах России филиалы Нахимовского училища

"Это хорошее учебное заведение. Я дал указание Минобороны на всех флотах сделать филиалы Нахимовского петербургского училища, именно филиалы", — сказал Путин на встрече с ополченцами, участвовавшими в боях с террористами в августе-сентябре 1999 года.

Президент напомнил, что очень хорошее морское кадетское училище создали в Севастополе.

"Но потом я подумал, что если это будут филиалы Нахимовского училища — уровень подготовки (…) будет подтянут до петербургского с его традициями, с его научной и преподавательской базой", — пояснил президент.

Он подчеркнул, что в рамках этой системы будет обмен и кадрами, и методиками, и "ребята должны ездить с одного флота на другой смотреть, как и чем живет тот или иной флот".

Президент обратил внимание, что несколько лет назад "в армии не очень хотели служить, а родители не очень-то отпускали в армию своих детей". "А сейчас во все военные училища очередь стоит", — отметил глава государства.