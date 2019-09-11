На складах боеприпасов на Украине произошли взрывы

На украинском арсенале раздались взрывы

На военном арсенале на Украине произошли шесть взрывов, сообщило на своем сайте местное Министерство обороны

Сегодня около 11:30 по местному времени на технической территории базы хранения на военном арсенале, расположенном неподалеку от поселка городского типа Калиновка Винницкой области, было зафиксировано задымление. Его причиной, согласно предварительной информации, стало горение примерно двух гектаров сухой травы.

Некоторое время спустя на территории раздались шесть взрывов. Взорвались боеприпасы, вывезенные туда ранее для дальнейшей утилизации. В результате произошедшего никто не пострадал, угроз для военнослужащих и гражданского населения нет.

После взрывов на территории возникли очаги возгорания. Около часа назад они были локализованы. Ныне задымления наблюдаются лишь на единичных участках.

В настоящее время чрезвычайную ситуацию на месте предотвращают специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции и Военной службы правопорядка.