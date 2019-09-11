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Огненный шторм: удар F-35 по острову с боевиками в Ираке сняли на видео 

Российская Газета 2 часа назад
Удар F-35 по острову с боевиками в Ираке сняли на видео
Фото: РИА Новости
Американские самолеты во вторник нанесли мощный бомбовый удар по одному из островов на реке Тигр в Ираке. Целью атаки стали боевики запрещенной в России террористической группировки "ИГ".
Судя по опубликованному видео, предварительная разведка целей и контроль выполнения задания осуществлялись разведывательным беспилотным аппаратом. Вероятно, это был MQ-9 Reaper.
За происходящим с земли наблюдали военнослужащие иракской правительственной армии.
Всего, по американским данным, было сброшено 36 тонн боеприпасов, которые накрыли всю территорию острова. Разные источники дают противоречивые данные о потерях противника, говорится о десятках и даже сотнях убитых боевиков.
Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, F-35A были переброшены на авиабазу "Эль-Дафра" в Объединенных Арабских Эмиратах в апреле 2019 года для поддержки операций Центрального командования ВС США.
"Это стало первым известным случаем развертывания таких истребителей в данном регионе. 30 апреля F-35 нанесли первые удары по боевикам "ИГ" в Ираке, затем стали регулярно участвовать в боевых миссиях.
Однако удар с участием F-35 стал, пожалуй, самым масштабным за прошедшие месяцы. Очевидно, он имел, в том числе, и показательный характер, чтобы продемонстрировать мощь американской авиации", — считает военный эксперт.
Также в этой операции участвовали истребители-бомбардировщики F-15E Strike Eagle, действовавшие с авиабазы, расположенной в Иордании.
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Комментарии2
Армия , Ближний Восток , В мире , Юрий Лямин , Ирак
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