Богиня войны: масштабные стрельбы артиллеристов прошли в РФ

На тренировке были проведены стрельбы из разных типов вооружения.

Российские артиллеристы провели тренировку на четырех полигонах, которая закрывает программу полевых сборов.

В учениях были задействованы самоходные гаубицы Мста-С и Мста-Б, 120-миллиметровые минометы Сани, противотанковые ракетные комплексы Штурм-С и системы Торнадо.

Огонь велся одновременно, чтобы отработать слаженность действий расчетов.

В ходе стрельб использовались современные средства оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки.

Всего в маневрах участвовали около полутора тысяч военнослужащих и 600 единиц техники.

Буксируемая 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б» создана для уничтожения артиллерийских батарей, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники.

«Сани» — возимый миномет калибра 120 мм. Представляет собой гладкоствольную жесткую систему, заряжание производится с дула. В состав миномета входят: транспортная машина, 120-мм миномет и колесный ход.