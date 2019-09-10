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B-1B получит гиперзвуковые ракеты 

Популярная механика 33 минуты назад
B-1B получит гиперзвуковые ракеты
Фото: Reuters
Американские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности B-1B Lancer получат гиперзвуковые ракеты и смогут нести вдвое больше ракетно-бомбового вооружения.
ВВС США работают над модернизацией самолёта B-1B: демонстрацию первых прототипов усовершенствованных сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков американские военные провели в конце августа 2019 года на авиабазе «Эдвардс» в Калифорнии. Самолёт с изменяемой стреловидностью крыла способен выполнять полёты на сверхзвуковой скорости и разработан специально для прорыва противовоздушной обороны.
Бомбардировщик B-1B поступил на вооружение ВВС США в 1986 году и первоначально имел статус стратегического. Он мог нести на борту и ядерное оружие, однако перед принятием на вооружение американских военно-воздушных сил бомбардировщика B-2 Spirit лишился его. B-1B длиной 45 метров имеет размах крыльев 42 метра и способен при максимальной взлётной массе 216 тонн нести вооружение массой до 57 тонн, включая 23 тонны на шести внешних точках подвески.
Бомбардировщик может выполнять полёты на скорости до 1,3 числа Маха. В настоящее время у ВВС США есть 62 таких самолёта, которые, согласно планам военных, будут использоваться по крайней мере до 2030 года. В рамках разрабатываемой модернизации B-1B получит подвес для вооружения карусельного типа от бомбардировщика B-52 Stratofortress, оснащённый цифровым управлением. Его разместят во внутреннем отсеке.
На этом подвесе самолёт сможет нести гиперзвуковую ракету, разработка которой уже ведётся в настоящее время. В целом благодаря модернизации B-1B сможет нести до 40 единиц различного вооружения вместо 24 в настоящее время. Одновременно ведутся работы над новым стратегическим бомбардировщиком B-21 Raider, который заменит устаревшие бомбардировщики B-52 и B-2.
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Комментарии
Армия , Оружие , США
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