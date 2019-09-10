В Минобороны ответили на сообщения об ударах по Идлибу

Минобороны назвало фейком сообщения об ударах России по Идлибу

Минобороны России опровергло сообщения Reuters о том, что российские боевые самолёты нанесли удар по зоне деэскалации Идлиб, нарушив тем самым перемирие.

«С началом действия 31 августа режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, самолёты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что информация о том, что самолёты ВКС России нанесли удары по высоте Джабаль аль-Акрад, «является очередным фейком».