Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны назвало фейком сообщения об ударах России по Идлибу 

RT на русском + ещё 3 59 минут назад
В Минобороны ответили на сообщения об ударах по Идлибу
Фото: globallookpress.com
Минобороны России опровергло сообщения Reuters о том, что российские боевые самолёты нанесли удар по зоне деэскалации Идлиб, нарушив тем самым перемирие.
«С началом действия 31 августа режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, самолёты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют», — говорится в пресс-релизе ведомства.
В Минобороны подчеркнули, что информация о том, что самолёты ВКС России нанесли удары по высоте Джабаль аль-Акрад, «является очередным фейком».
RT на русском: последние новости
Трамп рассказал о способности США нанести поражение талибам Трамп рассказал о способности США нанести поражение талибам Венесуэла приступает к военным учениям на границе с Колумбией Венесуэла приступает к военным учениям на границе с Колумбией На Украине произошёл взрыв во время передислокации военной части На Украине произошёл взрыв во время передислокации военной части
Армия , Войска , Конфликты , Оружие , США , Министерство обороны , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США
Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США56
Рудковская отреагировала на «пьяный» концерт Билана
Рудковская отреагировала на «пьяный» концерт Билана38
«Россия, вперед!» 10 лет спустя
«Россия, вперед!» 10 лет спустя91
Пока вы спали: Казахстан и Киргизия ополчились против России
Пока вы спали: Казахстан и Киргизия ополчились против России192
Украинцы массово приезжали в Крым на выборы
Украинцы массово приезжали в Крым на выборы4
Видео
Как работает реверс двигателей в самолете
04:27
Как работает реверс двигателей в самолете
Наука и техника
Джонсон объявил о прекращении работы парламента
00:57
Джонсон объявил о прекращении работы парламента
В мире Европа
Тимати удалил резонансный клип про Москву
01:46
Тимати удалил резонансный клип про Москву
Шоу-бизнес
Украина сделала заявление об обмене заключенными
09:06
Украина сделала заявление об обмене заключенными
В мире Украина
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
00:57
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
В мире Европа
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
01:21
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
Другое
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
00:51
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
В мире Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
02:17
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
Кавказ В мире
Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook
02:37
Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook
Интернет Наука и техника
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
00:30
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение