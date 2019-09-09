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Полночный удар таинственного самолета убил людей в Сирии 

Lenta.ru 41 минуту назад
Удар таинственного самолета убил людей в Сирии
Фото: Wikipedia
Неопознанный самолет ударил по позициям иранских формирований и их сторонников на границе Сирии и Ирака. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
По его информации, несколько ударов были нанесены в ночь на понедельник, 9 сентября, вскоре после полуночи. Были атакованы позиции шиитских ополченцев возле города Абу-Кемаль. Сообщается, что в результате погибли 18 бойцов, их национальность пока неизвестна.
Источники рассказали о трех взрывах. По некоторым данным, поражены оказались склады с оружием, использовавшиеся иракскими силами, которые поддерживает Иран.
Al-Hadath отмечает, что в последние месяцы иранские формирования усилили свое присутствие на сирийско-иракской границе.
Иранские силы в Сирии помогают правительственным войскам бороться с противниками. Израиль и США активно требуют их ухода из страны.
Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Башара Асада.
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Комментарии
Армия , Башар Асад , Сирийский центр мониторинга по правам человека , Абу-Кемаль , Ирак , Сирия
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