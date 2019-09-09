Полночный удар таинственного самолета убил людей в Сирии

По его информации, несколько ударов были нанесены в ночь на понедельник, 9 сентября, вскоре после полуночи. Были атакованы позиции шиитских ополченцев возле города Абу-Кемаль . Сообщается, что в результате погибли 18 бойцов, их национальность пока неизвестна.

Источники рассказали о трех взрывах. По некоторым данным, поражены оказались склады с оружием, использовавшиеся иракскими силами, которые поддерживает Иран.

Al-Hadath отмечает, что в последние месяцы иранские формирования усилили свое присутствие на сирийско-иракской границе.

Иранские силы в Сирии помогают правительственным войскам бороться с противниками. Израиль и США активно требуют их ухода из страны.