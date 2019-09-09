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ВВС США проведут проверку из-за ночёвок лётчиков в отеле Трампа 

News.ru 1 час назад
Пилотов ВВС США проверят после ночевок в отеле Трампа
Фото: Cpl. Cody Rowe/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Военно-воздушные силы США организовали проверку выбора отелей для размещения военнослужащих во время длительных перелётов. Поводом стали ночёвки лётных экипажей в отеле президента страны Дональда Трампа в Шотландии.
Военные неоднократно останавливались в гольф-клубе в Тёрнберри недалеко от аэропорта Глазго Претсвик, где самолёты садятся для дозаправки.
Как пояснил изданию Politico представитель ВВС Эд Томас, ночёвки в дорогостоящих отелях, даже если их стоимость не превышает установленных государством ограничений, допустимы, но не рекомендованы.
Ранее издание Washington Post сообщило, что американский генпрокурор Уильям Барр забронировал вечеринку на 200 человек в отеле Трампа в Вашингтоне. Она пройдёт в декабре и принесёт гостинице прибыль в размере более $30 тысяч. Американский лидер при этом заявил, что не предлагал чиновникам использовать свои отели, писал News.ru. За остановку в гольф-клубе своего начальника критике подвергся вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс. Конгрессмен Тед Лью заявил, что Пенс направляет деньги налогоплательщиков в карман Трампа.
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Комментарии
Армия , США , Майкл Пенс , Уильям Барр , Дональд Трамп , Глазго , Шотландия
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