Пилотов ВВС США проверят после ночевок в отеле Трампа

ВВС США проведут проверку из-за ночёвок лётчиков в отеле Трампа

Шотландии. Военно-воздушные силы США организовали проверку выбора отелей для размещения военнослужащих во время длительных перелётов. Поводом стали ночёвки лётных экипажей в отеле президента страны Дональда Трампа

Военные неоднократно останавливались в гольф-клубе в Тёрнберри недалеко от аэропорта Глазго Претсвик, где самолёты садятся для дозаправки.

Как пояснил изданию Politico представитель ВВС Эд Томас, ночёвки в дорогостоящих отелях, даже если их стоимость не превышает установленных государством ограничений, допустимы, но не рекомендованы.