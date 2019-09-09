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BAE Systems разработала очки дополненной реальности для военных 

TechCult 1 час назад
BAE Systems разработала AR-очки для военных
Фото: BAE Systems
Британская оборонная компания BAE Systems представила прототип новой облегченной гарнитуры дополненной реальности (AR) размером с пару очков, разработка которой началась в 2017 году. Новинка предназначается для нужд армии.
В первоначальном варианте дисплей гарнитуры был монохромным, теперь же он стал полноцветным, более компактным, легким и сбалансированным по весу, что делает его намного более комфортным при длительном ношении.
Поскольку AR-очки изготовлены в соответствии с армейскими стандартами, они рассчитаны на использование в агрессивных средах и могут надеваться вместе со шлемом. Гарнитура имеет сектор обзора 40 х 30 градусов, а также увеличенное фокусное расстояние дисплея для снятия напряжения с глаз пользователя. Помимо этого, она поддерживает работу систем «прозрачной» брони, позволяющих оператору «видеть» сквозь обшивку боевой машины.
Как утверждают специалисты ВАЕ, AR-очки располагают ярким дисплеем, символы на котором хорошо различимы на солнце. Очки очень компактны, что, к примеру, дает возможность корабельным офицерам перемещаться по судну и одновременно контролировать его работу. Она обеспечивает точное отображение наложенной информации, благодаря улучшенной системе слежения за положением головы.
В BAE Systems считают текущую версию очков последней тестовой моделью перед запуском в серийное производство.
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