BAE Systems разработала AR-очки для военных

BAE Systems разработала очки дополненной реальности для военных

Британская оборонная компания BAE Systems представила прототип новой облегченной гарнитуры дополненной реальности (AR) размером с пару очков, разработка которой началась в 2017 году. Новинка предназначается для нужд армии.

В первоначальном варианте дисплей гарнитуры был монохромным, теперь же он стал полноцветным, более компактным, легким и сбалансированным по весу, что делает его намного более комфортным при длительном ношении.

Поскольку AR-очки изготовлены в соответствии с армейскими стандартами, они рассчитаны на использование в агрессивных средах и могут надеваться вместе со шлемом. Гарнитура имеет сектор обзора 40 х 30 градусов, а также увеличенное фокусное расстояние дисплея для снятия напряжения с глаз пользователя. Помимо этого, она поддерживает работу систем «прозрачной» брони, позволяющих оператору «видеть» сквозь обшивку боевой машины.

Как утверждают специалисты ВАЕ, AR-очки располагают ярким дисплеем, символы на котором хорошо различимы на солнце. Очки очень компактны, что, к примеру, дает возможность корабельным офицерам перемещаться по судну и одновременно контролировать его работу. Она обеспечивает точное отображение наложенной информации, благодаря улучшенной системе слежения за положением головы.

В BAE Systems считают текущую версию очков последней тестовой моделью перед запуском в серийное производство.