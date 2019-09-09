Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62 

РИА Новости + ещё 13 2 часа назад
В РФ создадут замену французскому двигателю для Ка-62
Фото: РИА Новости
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, который устанавливается на новейшие вертолеты Ка-62, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора — генеральный конструктор корпорации Юрий Шмотин.
"Кроме того, по линии разработчика этих двигателей — "ОДК-Климов" — мы инициировали еще два проекта. Первый — это двигатель ВК-650В для Ка-226. На базе решений, которые будут заложены в этот двигатель, может быть создано семейство силовых установок от 500 до 700 л.с. Второй проект — ВК-1600В. Это базовый двигатель, который будет установлен на вертолет Ка-62. Эти двигатели сегодня очень востребованы в России", — сказал Шмотин.
Согласно данным на сайте холдинга "Вертолеты России" (разработчик Ка-62, входит в Ростех), на данный типа вертолета устанавливается турбовальный двигатель Ardiden 3G компании Turbomeca. Протокол о намерениях по установке данного силового агрегата на Ка-62 был подписан 21 февраля 2010 года. Как сообщает холдинг, современный двигатель обладает высоким потенциалом и отвечает потребностям рынка с учетом роста популярности вертолетов грузоподъемностью 5-8 тонн.
Вертолет Ка-62 имеет максимальную взлетную массу до 6,5 тонн, он может перевозить 15 пассажиров на расстояния до 600 километров, а также грузы внутри кабины и на внешней подвеске. Особенностью вертолета является обширное применение в его конструкции полимерных композиционных материалов, которые составляют до 60% по массе. Благодаря этому увеличивается скорость, маневренность и грузоподъемность вертолета, а также снижается расход топлива. Еще одна отличительная черта — одновинтовая схема с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения, который применен на вертолетах впервые в России.
Ка-62 имеет большой объем пассажирского салона, благодаря чему его компоновка имеет увеличенный шаг сидений — продольный и поперечный. На вертолете применена полностью отечественная авионика с новейшей системой управления общевертолетным оборудованием нового поколения. Вертолет спроектирован с учетом международных требований по безопасности полетов — обеспечены полет и посадка с одним работающим двигателем. Безопасность экипажа и пассажиров также гарантируется энергопоглощающей конструкцией шасси и кресел.
Последние новости
На дом Эллы Памфиловой совершили нападение На дом Эллы Памфиловой совершили нападение Джонсон с позором проиграл Путину: Великобритания теряет независимость Джонсон с позором проиграл Путину: Великобритания теряет независимость Ракета для Киева: чем США решили вооружить Украину Ракета для Киева: чем США решили вооружить Украину
Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Объединенная двигателестроительная корпорация , Ростех , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав готовит реформу
Пока вы спали: Минздрав готовит реформу40
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу287
У США появились новые опасения из-за РФ
У США появились новые опасения из-за РФ105
Россиянка утопила детей
Россиянка утопила детей51
Голунова уведомили об уголовном деле против него
Голунова уведомили об уголовном деле против него4
Видео
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
00:51
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
В мире Политика
ЧП в Шереметьево: самолет загорелся перед взлетом
00:47
ЧП в Шереметьево: самолет загорелся перед взлетом
Происшествия
В пяти регионах России победили губернаторы от ЕР
04:10
В пяти регионах России победили губернаторы от ЕР
Политика
На празднике в Германии прогремел взрыв
00:49
На празднике в Германии прогремел взрыв
Европа В мире
Экс-муж Началовой потребовал с МВД 47 миллионов
03:27
Экс-муж Началовой потребовал с МВД 47 миллионов
Происшествия
Дети присягнули на верность главе ДНР
00:32
Дети присягнули на верность главе ДНР
В мире
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
01:22
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
Общество
Что обсудили Путин и Макрон
01:12
Что обсудили Путин и Макрон
Политика Статьи
Импичмента не будет: Почему Трампу не грозит отставка
04:16
Импичмента не будет: Почему Трампу не грозит отставка
В мире США
Симоньян «чуть не подралась» с Навкой
14:04
Симоньян «чуть не подралась» с Навкой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение