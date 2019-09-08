Назван срок поставок С-400 в Индию

Поставки в Индию российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 завершатся через 18-19 месяцев. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА Новости.

По его словам, контракт уже проавансирован и «все будет поставлено в строгом соответствии с графиком».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация по контрактам на поставку в Индию российских С-400 складывается благоприятно.

Контракт на поставку комплексов был заключен 5 октября 2018 года во время визита Владимира Путина в Нью-Дели. После этого президент США Дональд Трамп пообещал дать ответ на покупку Индией российских С-400.

27 сентября 2018 года сообщалось, что системы должны прибыть в Индию в течение пяти лет. Указывалось, что страна закупит пять ЗРК в составе командного пункта полка и двух дивизионов из восьми пусковых установок каждый на 5,43 миллиарда долларов.