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Назван срок поставок С-400 в Индию 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Назван срок поставок С-400 в Индию
Фото: РИА Новости
Поставки в Индию российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 завершатся через 18-19 месяцев. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА Новости.
По его словам, контракт уже проавансирован и «все будет поставлено в строгом соответствии с графиком».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация по контрактам на поставку в Индию российских С-400 складывается благоприятно.
Контракт на поставку комплексов был заключен 5 октября 2018 года во время визита Владимира Путина в Нью-Дели. После этого президент США Дональд Трамп пообещал дать ответ на покупку Индией российских С-400.
27 сентября 2018 года сообщалось, что системы должны прибыть в Индию в течение пяти лет. Указывалось, что страна закупит пять ЗРК в составе командного пункта полка и двух дивизионов из восьми пусковых установок каждый на 5,43 миллиарда долларов.
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Армия , Конфликты , Оружие , Политика , США , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , Индия
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