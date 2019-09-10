Трамп «похоронил» переговоры с талибами

Трамп заявил, что переговоры США с талибами «мертвы»

"Они мертвы, насколько я понимаю", — сказал он.

Он еще раз повторил, что среди 12 жертв недавнего теракта в Кабуле , ответственность за который взял на себя "Талибан", был американский военнослужащий.

"Со мной так нельзя", — добавил Трамп.

Талибы ранее заявляли, что намерены продолжать борьбу до тех пор, пока иностранные войска не будут выведены из Афганистана. При этом "Талибан" уверен, что США еще вернутся к переговорам.

Ранее Трамп сообщил, что отменил тайно готовящуюся встречу с ключевыми лидерами "Талибана" и отдельно президентом Афганистана в Кэмп-Дэвиде в воскресенье.