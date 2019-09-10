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Трамп заявил, что переговоры США с талибами «мертвы» 

РИА Новости + ещё 20 37 минут назад
Трамп «похоронил» переговоры с талибами
Фото: Reuters
Переговоры США с представителями радикального движения "Талибан" "мертвы", заявил в понедельник журналистам президент США Дональд Трамп.
"Они мертвы, насколько я понимаю", — сказал он.
Он еще раз повторил, что среди 12 жертв недавнего теракта в Кабуле, ответственность за который взял на себя "Талибан", был американский военнослужащий.
"Со мной так нельзя", — добавил Трамп.
Талибы ранее заявляли, что намерены продолжать борьбу до тех пор, пока иностранные войска не будут выведены из Афганистана. При этом "Талибан" уверен, что США еще вернутся к переговорам.
Ранее Трамп сообщил, что отменил тайно готовящуюся встречу с ключевыми лидерами "Талибана" и отдельно президентом Афганистана в Кэмп-Дэвиде в воскресенье.
В начале сентября в районе Кабула Шаш Дарак, где располагаются штаб-квартира НАТО, посольство США и правительственные здания, произошел взрыв, ответственность за который взяло радикальное движение "Талибан". Министерство внутренних дел Афганистана сообщило о гибели в результате взрыва 10 человек. Командование операции "Решительная поддержка", которую проводит в стране НАТО, информировало о гибели "при боевых действиях" двоих военнослужащих из Румынии и США.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Дональд Трамп , Талибан , НАТО , Кабул , США
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