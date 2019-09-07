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В ДНР обвинили ВСУ в обстреле села зенитными установками 

RT на русском 40 минут назад
В ДНР обвинили ВСУ в обстреле зенитными установками
Фото: РИА Новости
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявил, что ВСУ обстреляли из зенитных установок село Коминтерново на юге ДНР.
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«В 18:40 вооружённые формирования Украины открыли огонь в направлении населённого пункта Коминтерново с применением зенитных установок. В результате обстрела произошло возгорание дома по адресу: улица Кирова, 73», — указывается в заявлении.
В представительстве добавили, что информация о других последствиях обстрела уточняется.
Ранее в ДНР заявили, что украинские военные ежедневно «выжигают» в городе несколько домов.
17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа.
Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.
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Комментарии2
Армия , В мире , Украина , Вадим Карасев
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