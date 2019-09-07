В ДНР обвинили ВСУ в обстреле зенитными установками

В ДНР обвинили ВСУ в обстреле села зенитными установками

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявил, что ВСУ обстреляли из зенитных установок село Коминтерново на юге ДНР.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«В 18:40 вооружённые формирования Украины открыли огонь в направлении населённого пункта Коминтерново с применением зенитных установок. В результате обстрела произошло возгорание дома по адресу: улица Кирова, 73», — указывается в заявлении.

В представительстве добавили, что информация о других последствиях обстрела уточняется.

Ранее в ДНР заявили, что украинские военные ежедневно «выжигают» в городе несколько домов.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа.