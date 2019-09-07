Зеленский понадеялся на полное прекращение огня в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на продолжение минского процесса по Донбассу, чтобы прекратить боевые действия в этом регионе, передает ТАСС.

«Мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать в минском процессе разведение войск [в Донбассе] двумя этапами, а потом разведение по всей территории, и потом прекращение огня по всей территории и прекращение войны», — сказал Зеленский, встречая в аэропорту Киева прилетевших из Москвы украинских заключенных.

Ранее 7 сентября президент Украины сообщил о телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным . Темой беседы двух лидеров стал обмен заключенными. Зеленский заявил, что они с Путиным «сделали все, что обещали, не изменяя по ходу договоренности».

Обмен заключенными между РФ и Украиной по формуле «35 на 35» состоялся ранее в субботу. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими гражданами.

В конце августа министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о предложенных Зеленским шагах, направленных на налаживание контактов с людьми за линией соприкосновения в Донбассе. На реализацию этого плана, по словам главы МИД, у Киева есть полгода.