Зеленский понадеялся на полное прекращение огня в Донбассе 

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на продолжение минского процесса по Донбассу, чтобы прекратить боевые действия в этом регионе, передает ТАСС.
«Мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать в минском процессе разведение войск [в Донбассе] двумя этапами, а потом разведение по всей территории, и потом прекращение огня по всей территории и прекращение войны», — сказал Зеленский, встречая в аэропорту Киева прилетевших из Москвы украинских заключенных.
Ранее 7 сентября президент Украины сообщил о телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Темой беседы двух лидеров стал обмен заключенными. Зеленский заявил, что они с Путиным «сделали все, что обещали, не изменяя по ходу договоренности».
Обмен заключенными между РФ и Украиной по формуле «35 на 35» состоялся ранее в субботу. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими гражданами.
В конце августа министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о предложенных Зеленским шагах, направленных на налаживание контактов с людьми за линией соприкосновения в Донбассе. На реализацию этого плана, по словам главы МИД, у Киева есть полгода.
Минские соглашения в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В ходе последней встрече с президентом России Владимиром Путиным его французский коллега Эммануэль Макрон настаивал на проведении очередного заседания в «нормандском формате».