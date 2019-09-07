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Пентагон сообщил о гибели военнослужащего США в Афганистане 

ТАСС 55 минут назад
Военнослужащий США погиб в Афганистане
Фото: EPA/ИТАР-ТАСС
Военнослужащий США погиб в столице Афганистана в результате срабатывания самодельного взрывного устройства. Об этом сообщили в пятницу в министерстве обороны.
"34-летний сержант первого класса Элис Баррето Ортис принимал участие в операции "Страж свободы" (Freedom's Sentinel). Он погиб 5 сентября в Кабуле в результате взрыва самодельного устройства, сработавшего рядом с его машиной, — отметили в ведомстве. — Проводится расследование случившегося".
В четверг на сайте миссии НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support) было опубликовано сообщение о том, что американский военнослужащий, участвовавший в миссии, а также военнослужащий из Румынии погибли при взрыве, прогремевшем в Кабуле.
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Армия , Войска , Пентагон , Афганистан , США
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