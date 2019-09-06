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Корабли Балтфлота впервые примут участие в учении «Индра-2019» 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Корабли Балтфлота примут участие в учении «Индра-2019»
Фото: РИА Новости
Отряд боевых кораблей Балтийского флота впервые примет участие в российско-индийском учении "Индра-2019", сообщил журналистам представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов.
Он отметил, что представители Балтийского флота под руководством начальника управления боевой подготовки Балтфлота капитана первого ранга Валерия Хоруна приняли участие в конференции по планированию учения "Индра-2019", которая состоялась в индийском Дели. Участники обсудили организацию и планы проведения учения и подписали протокол конференции.
"В соответствии с планом международной деятельности Минобороны России в этом году к участию в морской части учения "Индра-2019" впервые привлекается отряд боевых кораблей Балтийского флота. Морская часть российско-индийского учения "Индра-2019" пройдет с 10 по 19 декабря 2019 года в акватории Индийского океана", — сказал Мартов.
Представитель Балтфлота добавил, что детальная программа морской части учения будет проработана в ходе заключительной планирующей конференции, которая пройдет в ноябре этого года.
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Комментарии1
Армия , Роман Мартов , Министерство обороны
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