Наемники из РФ приготовились к решающей битве в Сирии

Частные военные подразделения из России, которые связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, планируют оказать помощь сирийской армии в городе Идлиб. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
План состоит в том, чтобы группы по 50 человек каждая при поддержке российской авиации участвовали в уличных боях, необходимых для расчистки густонаселенного города от тысяч боевиков, связанных с «Аль-Каидой» (запрещена в России). Для участия в сражениях, по информации агентства, готовятся сотни бойцов ЧВК. Они в том числе должны будут обеспечить гуманитарные коридоры для местного населения.
Отмечается, что в случае успеха операции, которая рассчитана на несколько месяцев, президент Сирии Башар Асад значительно укрепит свои позиции и сможет прекратить разговоры о своей отставке.
С именем Пригожина связывают так называемую ЧВК Вагнера. Официально эта информация не подтверждена. По некоторым данным, предприниматель предлагает услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки.
Город Идлиб является административным центром одноименной провинции, где расположена одна из четырех зон деэскалации в Сирии. Большая ее часть контролируется боевиками группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», созданной на базе «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в России), которую США считают частью «Аль-Каиды».