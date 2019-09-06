Наемники из РФ приготовились к решающей битве в Сирии

Российские частные военные подразделения ведут подготовку к зачистке города Идлиб , которую планируется провести совместно с бойцами сирийской армией, сообщает Bloomberg . Американские журналисты назвали предстоящую операцию «решающей битвой в Сирии ».

По данным издания, стратегия российских военных по борьбе с боевиками, связанными с «Аль-Каидой» (организация, запрещённая в России -прим.) заключается в десантирования групп по 50 человек, которые будут участвовать в уличных боях при поддержке авиации. Предполагается, что в Идлибе против многотысячных отрядов террористов готовятся сражаться сотни бойцов частных российских военных компаний, которые кроме активных боевых действий должны будут обеспечить гуманитарные коридоры для жителей густонаселённого города.

Автор статьи подчёркивает, что, если операция завершится удачно, то президент Сирии Башар Асад укрепит свои политические позиции в стране.

Ранее российские СМИ сообщили, что в Сирии погибли трое российских спецназовцев. Офицеры выполняли боевое задание, проводили разведку. Группа из восьми бойцов разделилась на две подгруппы, одна из которых подорвалась на мине. Сослуживцы бросились на помощь боевым товарищам, но пострадали от взрыва ещё одного снаряда. В результате трое спецназовцев погибли: майор Роман Мицык, капитан Дмитрий Сысков, старший лейтенант Кирилл Никонов; двое были ранены.