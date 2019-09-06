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США отклонили предложение России о покупке новейших ракет 

ТАСС 51 минуту назад
США отказали России в покупке ракет
Фото: globallookpress.com
Вашингтон не склонен принимать предложение Москвы о возможности поставки Россией своих новейших вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет, Соединенным Штатам. Об этом заявил в пятницу корреспонденту ТАСС представитель администрации США высокого ранга.
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"У Соединенных Штатов не много причин рассматривать возможность приобретения продвинутой ракетной технологии у России. США обладают крупным относительным преимуществом над Россией в сфере безопасной разработки, испытания и применения ракетной технологии", — утверждал этот представитель американской исполнительной ветви власти.
Он комментировал высказывания президента России Владимира Путина, который в четверг на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке сигнализировал о потенциальной готовности Москвы поделиться своими продвинутыми ракетными разработками с Вашингтоном в целях сохранения между двумя странами стратегического военного баланса. Российский лидер уточнил, что затрагивал этот вопрос на последней личной встрече с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке в июне текущего года. Президент также подчеркнул, что США пока не откликаются на предложения России, призванные предотвратить гонку вооружений в мире.
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Комментарии24
Армия , Войска , Дональд Трамп , Владимир Путин , Администрация США , ИТАР-ТАСС , Москва , США
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