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США отказали России в покупке ракет 

Рамблер 46 минут назад
Правительство США отклонило предложение Москвы о приобретении новейшего российского вооружения, в том числе гиперзвуковых ракет, сообщает ТАСС со ссылкой заявление представителя администрации США. В Вашингтоне подчеркнули, что не нуждаются в российских военных технологиях, поскольку американские эксперты находятся на шаг впереди своих заокеанских коллег.
США назвали срок размещения запрещенных ракет
«США обладают крупным относительным преимуществом над Россией в сфере безопасной разработки, испытания и применения ракетной технологии», — отметил собеседник агентства, подчеркнув, что в связи с этим у США остаётся немного причин рассматривать вариант приобретения ракетных технологий у России.
Ранее президент России Владимир Путин на площадке Восточного экономического форума заявил, что Москва готова поделиться отечественными ракетными технологиями с Вашингтоном для сохранения военного баланса между странами. Глава государства также подчеркнул, что уже делился мыслями с президентом США Дональдом Трампом в июне текущего года. Однако официального ответа от западных партнёров пока так и не последовало.
Комментарии154
Армия , Видео , Войска , Дональд Трамп , Владимир Путин , Администрация США , ИТАР-ТАСС , Москва , США
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