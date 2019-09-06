Самолет США случайно выпустил ракету

Пилоты самолёта ВВС США , выполняя тренировочный полёт в небе над Аризоной, неумышленно выпустили боевую ракету, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информацию представителей военной базы Дэвис-Монтан. Предполагается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Нештатная ситуация произошла 5 сентября с экипажем самолёта A-10 Thunderbolt II в 100 километрах от города Тусон. Представители базы подчёркивают, что запуск ракеты М-156 был случайным.

«Ракета врезалась в песок в пустынной местности около зоны военных операций "Шакал", расположенной приблизительно в 96,6 км северо-восточнее Тусона. Этот полигон не предназначен для сброса боеприпасов», — приводит телеканал слов своего собеседника.

По его словам, до сих пор военным не поступала информация о том, что в результате ЧП кто-либо пострадал или был нанесён материальный ущерб. В настоящее время идёт расследование инцидента с целью выяснения всех обстоятельств происшествия.