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Самолет США случайно выпустил ракету 

Рамблер + ещё 3 30 минут назад
Самолет США случайно выпустил ракету
Фото: US Air Force/flickr.com
Пилоты самолёта ВВС США, выполняя тренировочный полёт в небе над Аризоной, неумышленно выпустили боевую ракету, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информацию представителей военной базы Дэвис-Монтан. Предполагается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Нештатная ситуация произошла 5 сентября с экипажем самолёта A-10 Thunderbolt II в 100 километрах от города Тусон. Представители базы подчёркивают, что запуск ракеты М-156 был случайным.
«Ракета врезалась в песок в пустынной местности около зоны военных операций "Шакал", расположенной приблизительно в 96,6 км северо-восточнее Тусона. Этот полигон не предназначен для сброса боеприпасов», — приводит телеканал слов своего собеседника.
По его словам, до сих пор военным не поступала информация о том, что в результате ЧП кто-либо пострадал или был нанесён материальный ущерб. В настоящее время идёт расследование инцидента с целью выяснения всех обстоятельств происшествия.
Комментарии18
Армия , Оружие , CNN , США
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