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Экипаж самолета ВВС США случайно выпустил ракету над Аризоной 

ТАСС + ещё 2 58 минут назад
Самолет США случайно выпустил ракету
Фото: US Air Force/flickr.com
Экипаж самолета A-10 Thunderbolt II ВВС США в ходе учебного полета случайно выпустил ракету, упавшую в пустыне примерно в 100 км от города Тусон (штат Аризона). Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало, сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на информацию базы ВВС США Дэвис-Монтан.
По ее данным, инцидент произошел в четверг. "A-10 Thunderbolt II, приписанный к 354-й эскадрилье, неумышленно выпустил одну ракету М-156 сегодня около 10:40 (20:40 мск). Ракета врезалась в песок в пустынной местности около зоны военных операций "Шакал", расположенной приблизительно в 96,6 км северо-восточнее Тусона. Этот полигон не предназначен для сброса боеприпасов", — уточняется в сообщении базы ВВС США.
"На момент инцидента не поступало сообщений о ранениях, причиненном ущербе или возникновении пожаров. Проводится расследование произошедшего", — добавило командование военного объекта.
Оно не пояснило, взорвалась ли М-156.
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Комментарии10
Армия , Оружие , США , Тусон
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