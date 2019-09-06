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Разработчик: новые парашюты помогут военным выжить при попадании в воду 

ТАСС 1 час назад
Российские военные получат новые парашюты
Фото: ТАСС
Холдинг "Технодинамика" (входит в Ростех) ведет опытно-конструкторские работы по созданию нового парашюта, который позволит военнослужащим избежать гибели при попадании в водоемы. Об этом рассказали ТАСС в пятницу в пресс-службе холдинга.
НИИ парашютостроения, отмечают в пресс-службе, предложил ряд решений, как быстрее освободиться от подвесной системы и купола парашюта при посадке на воду.
"Одно из них — быстросъемные замки-отцепки на свободных концах парашютной системы, которые позволяют оперативно высвобождаться от парашютной системы, а также быстроразмыкаемые карабины", — приводит пресс-служба слова гендиректора "Технодинамики" Игоря Насенкова.
Он добавил, что карабины в то же время получат дополнительные запирающие устройства, чтобы исключить их непроизвольное раскрытие при случайном поражении или касании других элементы парашюта.
Кроме того, прорабатывается вопрос включения в конструкцию подвесной системы парашюта автоматически надуваемого элемента плавучести, который бы срабатывал автоматически при попадании в воду. Чтобы облегчить поиск бойца рассматривается возможность использовать проблесковый маяк, так же срабатывающий автоматически.
Как уточнили в "Технодинамике", уже применяемый в войсках парашют Д-10 также будет модернизирован для обеспечения безопасности при приводнении.
Гибель на воде
В июне 2019 года в ходе учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне Старый Крым двое военнослужащих ВДВ попали в водоем и утонули. Согласно выводам комиссии, они не смогли своевременно освободиться от подвесной системы парашюта.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Игорь Насенков , Ростех , Технодинамика , ИТАР-ТАСС
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