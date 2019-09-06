Американские военные растолстели

Пентагон заявил, что Военно-морские силы США — самое тучное подразделение вооруженных сил страны. Об этом сообщает Washington Examiner.

Согласно исследованию, каждый четвертый солдат ВМС страдает ожирением. Также Минобороны США рассказало о потенциальных проблемах, с которыми могут столкнуться военные. По мнению американского ведомства, избыточная масса тела может поставить под угрозу операции на судне.

Президент Центра международной морской безопасности Джимми Дреннан сообщил, что на кораблях США, по сравнению с другими странами, очень узкие люки и проходы. Также он отметил, что лишний вес влияет на утомляемость, и морякам будет сложнее тушить пожар в полном снаряжении.

Генерал-лейтенант в отставке Томас Шпор, который занимается исследованиями здоровья и ожирения, считает, что военнослужащие не смогут выполнять свою основную миссию из-за последствий лишнего веса.

«Американские военные являются частью общества США, а Америка — самая страдающая от ожирения страна в мире, где более трети взрослого населения квалифицируются как тучные», — заявил Шпор.

Он добавил, что ожирение является причиной диабета, болезней сердца, а также проблем с коленями и бедрами.

В американском флоте уже работают диетологи и фитнес-тренеры. Однако они не справляются с задачей должным образом, считают в Пентагоне.