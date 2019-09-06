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В Киеве предложили вооружить бабушек для защиты от России 

News.ru 29 минут назад
Депутат Киевсовета от националистической партии «Свобода» Юрий Сиротюк предупредил действующие власти о врагах, окруживших Украину со всех сторон.
Для защиты страны от неминуемого нападения политик предложил как можно скорее заминировать границу с РФ на севере. Кроме того, он выразил опасения, что Украина может лишиться выхода к морю, так как у России самая мощная армия и флот в Европе.
Сиротюк также пояснил, что окружившими страну врагами в первую очередь кроме России являются Белоруссия и Приднестровье, где сохранён российский контингент. Кроме того, Сиротюк назвал враждебными действиями Польши, которая «возрождает свои имперские традиции и хочет забрать себе Галичину», Венгрии, считающей Закарпатье своей территорией, и Румынии, рассчитывающей на Буковину.
На нас только тогда не будут нападать, когда в каждом доме каждая бабушка имеет пулемёт, пистолет, хорошо заточенный нож, и российские «зелёные человечки» просто будут перерезаны, — констатировал Сиротюк.
Ранее News.ru писал о том, что депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк придумал оригинальный способ запугивания России. Так как ядерного арсенала у Украины нет, он предложил использовать в военных целях космическую ракету, которая точно сможет долететь до российской столицы.
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Армия , Видео , В мире , Войска , Оружие , Юрий Сиротюк
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