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Украинская разведка обвинила Россию в «отработке вторжения» 

РИА Новости + ещё 3 4 часа назад
Украина обвинила Россию в «отработке вторжения»
Фото: РИА Новости
Спикер Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий обвинил Россию в отработке сценария ведения боевых действий на Украине.
В интервью агентству Укринформ он заявил, что Россия к 2020 году якобы планирует "завершить меры, которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на нашем направлении".
По его словам, эти "планы" будут отработаны на учениях "Кавказ-2020".
В Киеве не в первый раз говорят о "военной угрозе" со стороны России. В начале года тогдашний начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил об угрозе "вторжения" сразу с трех направлений — с севера, востока и юга.
Генерал также обвинял Россию в "стягивании войск", ранее аналогичные заявления делал президент Украины Петр Порошенко. В Совфеде эти утверждения назвали "полным бредом".
Российские власти неоднократно называли подобные обвинения голословными. В Москве также подчеркивали, что Россия никогда не будет ни на кого нападать.
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Комментарии
Армия , Войска , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Вадим Скибицкий , Виктор Муженко , Генштаб , Совет Федерации , Укринформ
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