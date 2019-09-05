Украина обвинила Россию в «отработке вторжения»

Украинская разведка обвинила Россию в «отработке вторжения»

В интервью агентству Укринформ он заявил, что Россия к 2020 году якобы планирует "завершить меры, которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на нашем направлении".

По его словам, эти "планы" будут отработаны на учениях "Кавказ-2020".

В Киеве не в первый раз говорят о "военной угрозе" со стороны России. В начале года тогдашний начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил об угрозе "вторжения" сразу с трех направлений — с севера, востока и юга.

Генерал также обвинял Россию в "стягивании войск", ранее аналогичные заявления делал президент Украины Петр Порошенко . В Совфеде эти утверждения назвали "полным бредом".

Российские власти неоднократно называли подобные обвинения голословными. В Москве также подчеркивали, что Россия никогда не будет ни на кого нападать.