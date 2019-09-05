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Российские спецназовцы погибли в Сирии 

Рамблер + ещё 18 1 час назад
4 сентября в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии было совершено нападение на группу из восьми российских военнослужащих, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на собственный военно-дипломатический источник. В результате трое офицеров погибли, двое получили серьёзные ранения.
По данным издания, инцидент произошёл около 22.00 по местному времени в районе населённого пункта Джурин. Российские военные, не пересекая линию конфликта, возвращались в опорный пункт. За несколько десятков метров до места сбора произошло два взрыва осколочных мин, в результате которых трое спецназовцев погибли, ещё двое были ранены.
Арабское издание Al-Masdar сообщает, что ответственность за нападение на российских военных взяли на себя боевики из организации «акциональный фронт освобождения». По их словам, спецназовцы были уничтожены при попытке проникнуть в тыл противника в районе Анджаз. Боевики отмечают, что российская сторона понесла потери, поскольку попала в хорошо организованную засаду. При этом в статье говорится о девяти погибших офицерах российской армии.
Комментарии372
Армия , Видео , Войска , Демьян Кудрявцев , Ведомости , Сирия
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