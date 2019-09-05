Российские спецназовцы погибли в Сирии

4 сентября в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии было совершено нападение на группу из восьми российских военнослужащих, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на собственный военно-дипломатический источник. В результате трое офицеров погибли, двое получили серьёзные ранения.

По данным издания, инцидент произошёл около 22.00 по местному времени в районе населённого пункта Джурин. Российские военные, не пересекая линию конфликта, возвращались в опорный пункт. За несколько десятков метров до места сбора произошло два взрыва осколочных мин, в результате которых трое спецназовцев погибли, ещё двое были ранены.