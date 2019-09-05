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Новый украинский гранатомет попал к террористам 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Новый украинский гранатомет попал к террористам
Фото: Reuters
Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки членов «Боко Харам» (запрещенная в России террористическая организация) на год раньше, чем на вооружение украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу антитеррористического центра СНГ Андрея Новикова.
По его данным, гранатомет предназначался для вооруженных сил Нигерии, но попал к местным террористам. Новиков подчеркнул, что оружие производили на предприятии, принадлежавшем бывшему президенту Украины Петру Порошенко.
УАГ-40 является украинской разработкой, выпущенной в соответствии со стандартами НАТО.
По данным «Деловой столицы», гранатомет официально приняли на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2017 году. Издание отмечало, что на УАГ-40 устанавливался советский оптический прицел ПАГ-17, а в 2015 году был представлен вариант с интегрированной планкой Пикатинни и улучшенным механизмом подачи боеприпасов.
В СМИ появлялась информация, что гранатометы попали в Нигерию через Белоруссию в 2015 году еще до окончания государственных испытаний. Сначала они попали в Нигерийскую национальную армию, но позже члены «Боко харам» захватили их в качестве трофеев.
Комментарии
Армия , Петр Порошенко , Боко харам , НАТО
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