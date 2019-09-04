Белоруссия заинтересована в развитии контактов с НАТО

Белоруссия намерена развивать контакты с НАТО . Об этом сообщает госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась, передает ТАСС.

По его словам, взаимодействие с НАТО находится в сфере интересов государства.

"Мы считаем, что это в наших интересах развивать сотрудничество с этим военно-политическим блоком", — отметил Зась.

При этом он подчеркнул, что Белоруссия не отказывается от военного сотрудничества с Россией.

Ранее сообщалось, что Лукашенко показали программу по интеграции с Россией.