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Белоруссия заинтересована в развитии контактов с НАТО 

Газета.Ru 5 часов назад
Белоруссия заинтересована в развитии контактов с НАТО
Фото: Reuters
Белоруссия намерена развивать контакты с НАТО. Об этом сообщает госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась, передает ТАСС.
По его словам, взаимодействие с НАТО находится в сфере интересов государства.
"Мы считаем, что это в наших интересах развивать сотрудничество с этим военно-политическим блоком", — отметил Зась.
При этом он подчеркнул, что Белоруссия не отказывается от военного сотрудничества с Россией.
Ранее сообщалось, что Лукашенко показали программу по интеграции с Россией.
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Армия , Безопасность , НАТО
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